Владелец задержанного в Бельгии танкера подал в суд, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Владелец задержанного в Бельгии танкера Ethera подает в суд на действия властей, передает агентство Belga.
"Судовладелец подал иск против Бельгии, в котором утверждает, что операция по задержанию была несправедливой и что судно должно быть освобождено без залога", - говорится в сообщении.
Тем временем задержанный в Северном море танкер продолжает удерживаться в порту Зебрюгге. Команда, состоящая из капитана - гражданина России и моряков из Грузии, Индии и Индонезии остается на борту, членам экипажа запрещено сходить на берег.
Бельгийские власти грозятся конфисковать судно и продать его, если судовладелец не уплатит окончательный штраф, который будет наложен по итогам судебных разбирательств.
В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что дипломаты в Бельгии принимают меры для контакта с российским членом экипажа Ethera.