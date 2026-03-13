Россиянка Танделова взяла золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
22:40 13.03.2026 (обновлено: 22:41 13.03.2026)
Россиянка Танделова взяла золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе
Россиянка Амина Танделова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (до 23 лет) по борьбе, который проходит в сербском Зренянине. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Россиянка Танделова взяла золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россиянка Амина Танделова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (до 23 лет) по борьбе, который проходит в сербском Зренянине.
Танделова выступала в весовой категории до 62 кг и в финале одержала победу над азербайджанкой Рузанной Маммадовой.
Россиянка Екатерина Карпушкина завоевала бронзу в весовой категории до 53 кг, а Кристина Братчикова стала третьей в категории до 72 кг. Екатерина Кошкина заняла второе место в категории до 65 кг, уступив в финале белоруске Ксении Терене.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым с 2021 года официальным стартом под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW), где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
