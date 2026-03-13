Обвиняемые в мошенничестве с "Пушкинскими картами" получили условные сроки

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Каширский городской суд назначил условные сроки трем фигурантам, а еще одного приговорил к реальному сроку по делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами", сообщили РИА Новости в инстанции.

"Суд признал участников преступной группы виновными и назначил наказание: Садыгову Р.Ш. – в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием в ИК общего режима; Самарину Н.С. и Стецкевичу С.О. – в виде лишения свободы на срок 3 года условно; Тетюшину А.Д. – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно", - говорится в сообщении.

Как рассказали в суде, согласно приговору, Садыгов, Тетюшин, Самарин, Стецкевич и неустановленные лица, в период с 1 марта по 22 июня 2023 года, организовывали культурные мероприятия, на которые можно было приобрести билеты в рамках действия программы "Пушкинская карта".

Обвиняемые и неустановленные лица, при помощи приисканных у пользователей интернета реквизитов банковских карт "Пушкинская карта", дистанционно приобретали билеты на организуемые ими культурные мероприятия, при проведении которых обеспечивали искусственную посещаемость, привлекая лиц, не приобретавших билеты в рамках программы "Пушкинская карта", в количестве заведомо и многократно меньшем по отношению к отчетным сведениям, указываемым в реестрах сведений о проданных билетах.

Как уточнили в суде, в результате реализации участниками преступной группы указанных билетов с использованием банковских карт "Пушкинская карта", оформленных в том числе с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей, уполномоченные работники АО " Почта Банк ", находясь под влиянием обмана со стороны участников преступной группы, произвели расчеты по оплате каждого из билетов на расчетный счет билетного агрегатора, которые в дальнейшем были переведены денежные средства на расчетные счета подконтрольные участникам преступной группы.