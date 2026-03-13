Обвиняемые в мошенничестве с "Пушкинскими картами" получили условные сроки
11:57 13.03.2026 (обновлено: 11:58 13.03.2026)
Обвиняемые в мошенничестве с "Пушкинскими картами" получили условные сроки
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Каширский городской суд назначил условные сроки трем фигурантам, а еще одного приговорил к реальному сроку по делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Суд признал участников преступной группы виновными и назначил наказание: Садыгову Р.Ш. – в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием в ИК общего режима; Самарину Н.С. и Стецкевичу С.О. – в виде лишения свободы на срок 3 года условно; Тетюшину А.Д. – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно", - говорится в сообщении.
Как рассказали в суде, согласно приговору, Садыгов, Тетюшин, Самарин, Стецкевич и неустановленные лица, в период с 1 марта по 22 июня 2023 года, организовывали культурные мероприятия, на которые можно было приобрести билеты в рамках действия программы "Пушкинская карта".
Обвиняемые и неустановленные лица, при помощи приисканных у пользователей интернета реквизитов банковских карт "Пушкинская карта", дистанционно приобретали билеты на организуемые ими культурные мероприятия, при проведении которых обеспечивали искусственную посещаемость, привлекая лиц, не приобретавших билеты в рамках программы "Пушкинская карта", в количестве заведомо и многократно меньшем по отношению к отчетным сведениям, указываемым в реестрах сведений о проданных билетах.
Как уточнили в суде, в результате реализации участниками преступной группы указанных билетов с использованием банковских карт "Пушкинская карта", оформленных в том числе с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей, уполномоченные работники АО "Почта Банк", находясь под влиянием обмана со стороны участников преступной группы, произвели расчеты по оплате каждого из билетов на расчетный счет билетного агрегатора, которые в дальнейшем были переведены денежные средства на расчетные счета подконтрольные участникам преступной группы.
"По мере поступления указанных недостоверных сведений сотрудники министерства культуры Российской Федерации, находясь под влиянием обмана со стороны участников преступной группы, согласовали возмещение затрат АО "Почта Банк" в общей сумме 3,3 миллиона рублей, расчет по которому в пользу банка произведен за счет средств бюджета Российской Федерации, чем бюджету Российской Федерации в лице министерства культуры Российской Федерации причинен материальный ущерб в крупном размере", - рассказали в суде.
