В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть - РИА Новости, 13.03.2026
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, директор... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T04:51:00+03:00
2026-03-13T04:51:00+03:00
2026-03-13T15:29:00+03:00
здоровье - общество, россия, ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, общество
Здоровье - Общество, Россия, Ольга Ткачева, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук, Общество
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
РИА Новости: первые выраженные признаки старения наблюдаются после 60 лет
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются еще до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает", — сказала специалист.
Она уточнила, что в возрасте 75-80 лет у россиян нередко формируется полиморбидность. В данный период у людей наблюдается несколько хронических заболеваний, также появляются гериатрические синдромы, например хрупкость, нарушения памяти, падения, снижение слуха и зрения. По ее словам, именно в этом возрасте чаще всего начинает падать качество жизни.
"Формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного", — заключила Ткачева
.