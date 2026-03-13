Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 13.03.2026 (обновлено: 15:29 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/starost-2080383021.html
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, директор... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080408371_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_110efa426037ea2a5609b7a759489512.jpg
https://ria.ru/20260131/starenie-2071411985.html
https://ria.ru/20250523/starenie-2018567516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080408371_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acb8ba389359a1fee3837febe455ba6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГимнастика "Здорово жить" в центре московского долголетия "Сокол"
Гимнастика Здорово жить в центре московского долголетия Сокол - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Гимнастика "Здорово жить" в центре московского долголетия "Сокол". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются еще до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает", — сказала специалист.
Она уточнила, что в возрасте 75-80 лет у россиян нередко формируется полиморбидность. В данный период у людей наблюдается несколько хронических заболеваний, также появляются гериатрические синдромы, например хрупкость, нарушения памяти, падения, снижение слуха и зрения. По ее словам, именно в этом возрасте чаще всего начинает падать качество жизни.
"Формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного", — заключила Ткачева.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала