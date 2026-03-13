Жамнов рассказал, как на нем сказалось отсутствие на матчах "Спартака"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов признался, что соскучился по хоккею в период своего отсутствия, но не мог вернуться к работе раньше.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Последний раз он руководил командой с тренерского мостика 25 января во встрече чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива". Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Александру Баркову. В пятницу Жамнов вернулся к работе. Под его руководством "Спартак" дома обыграл хабаровский "Амур" благодаря голу форварда Ивана Морозова в овертайме (1:0).
13 марта 2026
"По игре соскучился, но не по сегодняшней. Не такую игру с нашей стороны я хотел увидеть. Тяжелая игра. Я долго отсутствовал, многие вещи сейчас вижу уже по-другому. Немного не узнавал свою команду, у нее присутствовали скованность и нервозность. Могли сыграть намного лучше. Возможно, игроки хотели сыграть очень хорошо, и их эта нервозность сковывала. В третьем периоде уже начали делать правильные вещи. Думаю, что следующая игра будет лучше. Смотря на игру "Спартака" со стороны, я переосмыслил многие моменты. Для меня это польза. Возможно, некоторые вещи я чуть переоценил, поэтому буду по-другому реагировать на них. Следующие игры — хороший для нас экзамен, который мы должны сдать хорошо, чтобы подготовиться к плей-офф. Для меня самое главное, чтобы к команде вернулась уверенность в том, что наши игроки могут играть с любым соперником и выигрывать у него. Это основная задача", - сказал Жамнов журналистам.
"Самочувствие у меня хорошее. Но было опасение, что мог задержаться и вернуться к работе позже. Раньше вернуться на тренерский мостик не мог никак из-за восстановления после операции", - добавил он.
Тренер "Спартака" также сообщил, что команда готовится к старту плей-офф КХЛ в текущем составе.
"Адам Ружичка - боевая единица нашей команды. Но он отсутствует. Впрочем, у нас есть другие игроки, которые способны заменить его. У меня есть понимание стабильных сочетаний состава. За оставшиеся матчи "регулярки" буду стараться использовать тех ребят, с которыми команда пойдет в плей-офф. Что касается Брэндона Биро, то у него серьезная травма. Надеюсь, он нам еще поможет. Пока он только начинает тренироваться", - отметил Жамнов.
