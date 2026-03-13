Жамнов рассказал, как на нем сказалось отсутствие на матчах "Спартака" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
23:09 13.03.2026 (обновлено: 23:11 13.03.2026)
Жамнов рассказал, как на нем сказалось отсутствие на матчах "Спартака"
Жамнов рассказал, как на нем сказалось отсутствие на матчах "Спартака" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Жамнов рассказал, как на нем сказалось отсутствие на матчах "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов признался, что соскучился по хоккею в период своего отсутствия, но не мог вернуться к работе раньше. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T23:09:00+03:00
2026-03-13T23:11:00+03:00
хоккей
спорт
алексей жамнов
александр барков
адам ружичка
иван морозов
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029966879_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_c6a61d288d7167f0dd6ba870f4526771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей жамнов, александр барков, адам ружичка, иван морозов, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Александр Барков, Адам Ружичка, Иван Морозов, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Жамнов рассказал, как на нем сказалось отсутствие на матчах "Спартака"

Жамнов заявил, что переоценил многое за время отсутствия на матчах "Спартака"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Главный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов признался, что соскучился по хоккею в период своего отсутствия, но не мог вернуться к работе раньше.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Последний раз он руководил командой с тренерского мостика 25 января во встрече чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива". Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Александру Баркову. В пятницу Жамнов вернулся к работе. Под его руководством "Спартак" дома обыграл хабаровский "Амур" благодаря голу форварда Ивана Морозова в овертайме (1:0).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Спартак Москва
1 : 0
Амур
00:42 • Иван Морозов
(Михаил Мальцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"По игре соскучился, но не по сегодняшней. Не такую игру с нашей стороны я хотел увидеть. Тяжелая игра. Я долго отсутствовал, многие вещи сейчас вижу уже по-другому. Немного не узнавал свою команду, у нее присутствовали скованность и нервозность. Могли сыграть намного лучше. Возможно, игроки хотели сыграть очень хорошо, и их эта нервозность сковывала. В третьем периоде уже начали делать правильные вещи. Думаю, что следующая игра будет лучше. Смотря на игру "Спартака" со стороны, я переосмыслил многие моменты. Для меня это польза. Возможно, некоторые вещи я чуть переоценил, поэтому буду по-другому реагировать на них. Следующие игры — хороший для нас экзамен, который мы должны сдать хорошо, чтобы подготовиться к плей-офф. Для меня самое главное, чтобы к команде вернулась уверенность в том, что наши игроки могут играть с любым соперником и выигрывать у него. Это основная задача", - сказал Жамнов журналистам.
"Самочувствие у меня хорошее. Но было опасение, что мог задержаться и вернуться к работе позже. Раньше вернуться на тренерский мостик не мог никак из-за восстановления после операции", - добавил он.
Тренер "Спартака" также сообщил, что команда готовится к старту плей-офф КХЛ в текущем составе.
"Адам Ружичка - боевая единица нашей команды. Но он отсутствует. Впрочем, у нас есть другие игроки, которые способны заменить его. У меня есть понимание стабильных сочетаний состава. За оставшиеся матчи "регулярки" буду стараться использовать тех ребят, с которыми команда пойдет в плей-офф. Что касается Брэндона Биро, то у него серьезная травма. Надеюсь, он нам еще поможет. Пока он только начинает тренироваться", - отметил Жамнов.
Игрок СКА - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
СКА всухую разгромил "Северсталь" в матче КХЛ
Вчера, 21:50
 
ХоккейСпортАлексей ЖамновАлександр БарковАдам РужичкаИван МорозовАмурКХЛ 2025-2026
 
