Жители Сочи могли ощутить отголоски землетрясения в Турции

СОЧИ, 13 мар – РИА Новости. Отголоски землетрясения в Турции ощутимостью около 2 баллов могли почувствовать жители Сочи, эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии около 350 километров от Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральном районе Турции, сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах северо-восточнее города Токат, их очаг залегал на глубине шести километров. В социальных сетях сочинцы писали, что почувствовали слабые подземные толчки в разных районах курорта, в том числе в поселке Красная поляна.
"В некоторых публичных источниках сегодня сообщалось, что жители Сочи от Адлерского до Центрального районов испытали земные толчки. По информации Обнинской сейсмологической станции Геофизической службы РАН, 13 марта 2026 в 03:35 произошло сейсмическое событие с эпицентром в Турции магнитуда 5,3, глубина 10 км, сила в эпицентре 6 баллов - на расстоянии ориентировочно 350 км от Сочи, поэтому возможны отголоски, ощутимость населением около 2 баллов", - рассказали агентству в пресс-службе администрации.
По данным местных властей, сейсмологическая станция в Сочи подтвердила данную информацию. В районе Сочи сейсмических событий не зарегистрировано, подчеркнули в пресс-службе мэрии.
