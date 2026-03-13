Жители Сочи могли ощутить отголоски землетрясения в Турции

СОЧИ, 13 мар – РИА Новости. Отголоски землетрясения в Турции ощутимостью около 2 баллов могли почувствовать жители Сочи, эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии около 350 километров от Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.