https://ria.ru/20260313/skeleton-2080463805.html
Российские скелетонисты стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
Российские скелетонисты стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Российские скелетонисты стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге (Германия). РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T12:59:00+03:00
2026-03-13T12:59:00+03:00
2026-03-13T12:59:00+03:00
скелетон
ibsf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763689627_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_564b1eb406c81e7a4dc92867e72d231a.jpg
https://ria.ru/20260226/geraskevich-2076913122.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763689627_59:0:2464:1804_1920x0_80_0_0_8f8b7bafc4c2f6db33d44e29ff10175c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скелетон, ibsf
Российские скелетонисты стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
Скелетонисты Князева и Зыков стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге (Германия).
Князева и Зыков показали результат 2 минуты 5,65 секунды. Первыми стали немецкие скелетонисты Мари Ангерер и Мартин Буххайм (2.04,75), второе место заняли представители Латвии Камила Крустина и Ренарс Юмикис (2.05,53).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.