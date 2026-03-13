Олимпиада 2018. Скелетон. Мужчины. Первый день

Российские скелетонисты стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге (Германия).

Князева и Зыков показали результат 2 минуты 5,65 секунды. Первыми стали немецкие скелетонисты Мари Ангерер и Мартин Буххайм (2.04,75), второе место заняли представители Латвии Камила Крустина и Ренарс Юмикис (2.05,53).