12:59 13.03.2026
Российские скелетонисты стали третьими в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге (Германия).
Князева и Зыков показали результат 2 минуты 5,65 секунды. Первыми стали немецкие скелетонисты Мари Ангерер и Мартин Буххайм (2.04,75), второе место заняли представители Латвии Камила Крустина и Ренарс Юмикис (2.05,53).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде
26 февраля, 17:22
 
