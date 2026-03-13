"Нижний Новгород" оштрафовали за бросания фанатами снежков в судью

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Нижний Новгород" на 50 тысяч рублей за два случая бросания болельщиками снежков в сторону помощника главного арбитра в матче с "Сочи", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.