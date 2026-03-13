Samsung подала заявки на регистрацию товарных знаков для ТВ и колонок
Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию 12 товарных знаков, под которыми хочет продавать "умные" колонки и
РИА Новости: Samsung подала заявки на регистрацию 12 товарных знаков в России
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию 12 товарных знаков, под которыми хочет продавать "умные" колонки и телевизоры, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство ранее в марте, в качестве заявителя указана компания "Самсунг Электроникс Ко".
В случае успешной регистрации товарных знаков "Samsung
OLED", "Neo QLED", "Samsung Neo QLED 8K", "Neo QLED 8K", "Samsung
Micro RGB", "Samsung Mini LED", "Crystal UHD", "Samsung Vision AI" компания сможет продавать телевизоры и телемониторы, различные дисплеи, в том числе для водителей автомобилей.
Помимо этого, Samsung подал заявки на регистрацию знаков "Music Studio", "Samsung Music Studio" и "Sound Tower", под которыми хочет продавать системы объемного звука, саундбары и "умные" колонки.
Также поступила заявка на регистрацию товарного знака "The Premier", под которым смогут в случае одобрения ведомством продаваться видеопроекторы для домашнего кинотеатра.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию
, объяснив это физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле
.