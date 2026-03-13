Samsung подала заявки на регистрацию товарных знаков для ТВ и колонок

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию 12 товарных знаков, под которыми хочет продавать "умные" колонки и телевизоры, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки поступили в ведомство ранее в марте, в качестве заявителя указана компания "Самсунг Электроникс Ко".

В случае успешной регистрации товарных знаков " Samsung OLED", "Neo QLED", "Samsung Neo QLED 8K", "Neo QLED 8K", " Samsung Micro RGB", "Samsung Mini LED", "Crystal UHD", "Samsung Vision AI" компания сможет продавать телевизоры и телемониторы, различные дисплеи, в том числе для водителей автомобилей.

Помимо этого, Samsung подал заявки на регистрацию знаков "Music Studio", "Samsung Music Studio" и "Sound Tower", под которыми хочет продавать системы объемного звука, саундбары и "умные" колонки.

Также поступила заявка на регистрацию товарного знака "The Premier", под которым смогут в случае одобрения ведомством продаваться видеопроекторы для домашнего кинотеатра.

Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию , объяснив это физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.