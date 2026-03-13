Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Опытные полеты беспилотных самолетов с людьми на борту возможны через 3-4 года, эти технологии уже отрабатываются с грузами, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
"Мы с грузом уже начинаем эти технологии отрабатывать. Как это работает в зимних условиях, на севере, там, в каких-то отдалённых местностях. То есть вот эта работа сейчас идёт - наработка, отработка технологий. И как только мы будем понимать, что это безопасно... мы потихонечку будем уже переходить к каким-то пассажирским технологиям. Я думаю, что это 3-4 года где-то примерно, вот до начала первых опытных каких-то полётов с людьми", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
При этом для таких самолетов есть ряд серьезных технологических барьеров, отметил министр. Главной проблемой является емкость батарей – сейчас создаваемые прототипы держат заряд батареи до 60 минут, и этот срок может быть даже меньше в условиях мороза. Вторым вопросом является обледенение и попадание снега на поверхность беспилотника.
"Мы не хотим бездумного риска, как это происходит в ряде других стран. Ну, там же есть и аварии достаточно серьёзные. Например, в Америке были, помните, с беспилотными автомобилями. То есть мы технологию сначала дорабатываем до безопасного уровня, потом потихонечку начинаем экспериментировать уже на дорогах общего пользования, на каких-то перевозках и так далее", - рассказал Никитин.
Россия входит в тройку стран-лидеров по технологическому уровню в сфере беспилотных аппаратов, Минтранс активно занимается нормативной базой для развития этой сферы, подчеркнул он.