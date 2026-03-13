Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Опытные полеты беспилотных самолетов с людьми на борту возможны через 3-4 года, эти технологии уже отрабатываются с грузами, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

При этом для таких самолетов есть ряд серьезных технологических барьеров, отметил министр. Главной проблемой является емкость батарей – сейчас создаваемые прототипы держат заряд батареи до 60 минут, и этот срок может быть даже меньше в условиях мороза. Вторым вопросом является обледенение и попадание снега на поверхность беспилотника.