Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/samolet-2080428172.html
Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов
Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов - РИА Новости, 13.03.2026
Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов
Опытные полеты беспилотных самолетов с людьми на борту возможны через 3-4 года, эти технологии уже отрабатываются с грузами, сообщил министр транспорта России... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:52:00+03:00
2026-03-13T10:52:00+03:00
россия
америка
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260203/mintrans-2071978272.html
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, америка, андрей никитин (политик)
Россия, Америка, Андрей Никитин (политик)
Минтранс рассказал, когда будут возможны полеты беспилотных самолетов

Никитин: опытные полеты беспилотных самолетов возможны через 3-4 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Опытные полеты беспилотных самолетов с людьми на борту возможны через 3-4 года, эти технологии уже отрабатываются с грузами, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
"Мы с грузом уже начинаем эти технологии отрабатывать. Как это работает в зимних условиях, на севере, там, в каких-то отдалённых местностях. То есть вот эта работа сейчас идёт - наработка, отработка технологий. И как только мы будем понимать, что это безопасно... мы потихонечку будем уже переходить к каким-то пассажирским технологиям. Я думаю, что это 3-4 года где-то примерно, вот до начала первых опытных каких-то полётов с людьми", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
При этом для таких самолетов есть ряд серьезных технологических барьеров, отметил министр. Главной проблемой является емкость батарей – сейчас создаваемые прототипы держат заряд батареи до 60 минут, и этот срок может быть даже меньше в условиях мороза. Вторым вопросом является обледенение и попадание снега на поверхность беспилотника.
"Мы не хотим бездумного риска, как это происходит в ряде других стран. Ну, там же есть и аварии достаточно серьёзные. Например, в Америке были, помните, с беспилотными автомобилями. То есть мы технологию сначала дорабатываем до безопасного уровня, потом потихонечку начинаем экспериментировать уже на дорогах общего пользования, на каких-то перевозках и так далее", - рассказал Никитин.
Россия входит в тройку стран-лидеров по технологическому уровню в сфере беспилотных аппаратов, Минтранс активно занимается нормативной базой для развития этой сферы, подчеркнул он.
РоссияАмерикаАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала