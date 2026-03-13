Книга по мотивам фильмов RT.Док вошла в топ продаж в Италии
14:21 13.03.2026 (обновлено: 18:08 13.03.2026)
Книга по мотивам фильмов RT.Док вошла в топ продаж в Италии
Книга "Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут", написанная по мотивам документальных фильмов RT.Док, заняла шестое место в рейтинге крупного онлайн-магазина Италии IBS.
© Фото : RTКнига "Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут", написанная по фильмам RT.Док
Книга "Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут", написанная по фильмам RT.Док
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Книга "Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут", написанная по мотивам документальных фильмов RT.Док, заняла шестое место в рейтинге крупного онлайн-магазина Италии IBS, сообщает телеканал RT.
"За первые два дня продаж "Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут" поднялась на шестое место в рейтинге одного из крупнейших книжных онлайн-магазинов Италии IBS (Internet Bookshop Italia) в категории "История и археология", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT на русском.
Книга также вошла в топ-100 в той же категории на итальянском Amazon.
Автор книги - итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который за два года помог организовать больше 180 показов документальных фильмов RT в Италии.
Винченцо Лоруссо рассказал РИА Новости, что часто документальные фильмы о Донбассе подвергаются цензуре, поэтому он решил рассказать о сюжетах картин в книге: в нее вошли 10 картин, в книге также содержится QR-код, по которому можно перейти на страницу фильма и посмотреть его в итальянском переводе.
"Хотя нам удалось провести показы в Италии, очевидно, мы не смогли охватить всех итальянцев. Ведь, как и RT, мы постоянно сталкиваемся с противодействием и цензурой, поэтому это даётся с трудом. Я надеюсь, что как можно больше людей сможет увидеть эти документальные фильмы и узнать реальность того, что происходит в Донбассе", - сказал Лоруссо.
