18:23 13.03.2026
"Бился до конца": Рожков оценил выступление горнолыжника Бугаева
"Бился до конца": Рожков оценил выступление горнолыжника Бугаева
Рожков назвал Бугаева чемпионом Паралимпиады, потому что он бился до конца

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российский горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший бронзовую медаль Паралимпиады в Италии, является чемпионом, потому что он бился до самого конца.
В пятницу Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), занял третье место в гигантском слаломе. Россиянин получил последний стартовый номер, хотя должен был начинать в первой семерке. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. 10 марта Бугаев не смог финишировать в слаломе в суперкомбинации.
"К сожалению, это издержки того, что мы не были допущены до всех международных соревнований. Рейтинг был по FIS. Сами вчера были в шоке, разбирались, как он оказался под этим номером. Но он молодец. Бился до конца. Для нас он чемпион", - сказал Рожков журналистам.
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
