Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье обратились в суд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Родственники погибших в крушении Ан-24 в июле 2025 года под Тындой обратились с исками в суд о взыскании моральной компенсации с АО "И8", сообщили РИА Новости в прокуратуре Амурской области.

Пассажирский самолет Ан-2 4 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска Тынду , разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Авиакомпания "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись была внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках.

"Родственники погибших, то есть граждане, самостоятельно заявили иски. Иски рассматриваются в судах по месту проживания этих граждан. Таких исков в настоящий момент пять. Так как иски о компенсации морального вреда - это обязательная категория дел, в которых участвует прокуратура, то к рассмотрению этих исков для дачи заключения была привлечена Тындинская городская прокуратура", - сообщила собеседник агентства.

Иски будет рассматривать Тындинский районный суд, но их суммы неизвестны.

"Размер этих исков, размер исковых требований, которые просят граждане, нам неизвестны. И опять же: сумму окончательную, размер - решает суд", - уточнила представитель прокуратуры.

На сайте тындинского районного суда в разделе судебного делопроизводства зарегистрированы три дела к АО "И8", от 9 и 12 февраля. В исковых требованиях заявлена компенсация морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью. В качестве третьих лиц в исках указаны также филиал государственного предприятия "Аэронавигация Дальнего Востока", компания "Аэропорты Дальнего Востока", а также страховая компания АО "СОГАЗ"