Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье обратились в суд - РИА Новости, 13.03.2026
08:27 13.03.2026
Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье обратились в суд
Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье обратились в суд - РИА Новости, 13.03.2026
Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье обратились в суд
Родственники погибших в крушении Ан-24 в июле 2025 года под Тындой обратились с исками в суд о взыскании моральной компенсации с АО "И8", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T08:27:00+03:00
2026-03-13T08:27:00+03:00
происшествия, тында, амурская область, благовещенск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), согаз, ан-24
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Согаз, Ан-24
Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье обратились в суд

Родные погибших в крушении Ан-24 под Тындой обратились в суд за компенсацией

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет Ан-24РВ авиакомпании "Анагара" в Иркутске
Самолет Ан-24РВ авиакомпании "Анагара" в Иркутске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Родственники погибших в крушении Ан-24 в июле 2025 года под Тындой обратились с исками в суд о взыскании моральной компенсации с АО "И8", сообщили РИА Новости в прокуратуре Амурской области.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Авиакомпания "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись была внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках.
"Родственники погибших, то есть граждане, самостоятельно заявили иски. Иски рассматриваются в судах по месту проживания этих граждан. Таких исков в настоящий момент пять. Так как иски о компенсации морального вреда - это обязательная категория дел, в которых участвует прокуратура, то к рассмотрению этих исков для дачи заключения была привлечена Тындинская городская прокуратура", - сообщила собеседник агентства.
Иски будет рассматривать Тындинский районный суд, но их суммы неизвестны.
"Размер этих исков, размер исковых требований, которые просят граждане, нам неизвестны. И опять же: сумму окончательную, размер - решает суд", - уточнила представитель прокуратуры.
На сайте тындинского районного суда в разделе судебного делопроизводства зарегистрированы три дела к АО "И8", от 9 и 12 февраля. В исковых требованиях заявлена компенсация морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью. В качестве третьих лиц в исках указаны также филиал государственного предприятия "Аэронавигация Дальнего Востока", компания "Аэропорты Дальнего Востока", а также страховая компания АО "СОГАЗ".
Рассмотрение исков назначено на 16 и 19 марта, добавили в прокуратуре.
ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СогазАн-24
 
 
