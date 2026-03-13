Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Китая
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая,... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T11:25:00+03:00
Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Китая
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.
Лучший круг Расселла
- 1 минута 31,520 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли (+0,289), Третье место занял действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис
из "Макларена
" (+0,621).
Также в первой десятке финишировали: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари"; +0,641), 5. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; +0,704), 6. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; +1,008), 7. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; +1,368), 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; +1,734), 9. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас"; +1,889), 10. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; +2,203).
Спринт Гран-при Китая пройдет в субботу, в тот же день состоится квалификация к воскресной гонке.