Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Китая - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
11:25 13.03.2026 (обновлено: 11:32 13.03.2026)
Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Китая
© пресс-служба команды "Мерседес"Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл на Гран-при США "Формулы-1"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.
Лучший круг Расселла - 1 минута 31,520 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли (+0,289), Третье место занял действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" (+0,621).
Также в первой десятке финишировали: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари"; +0,641), 5. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; +0,704), 6. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; +1,008), 7. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; +1,368), 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; +1,734), 9. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас"; +1,889), 10. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; +2,203).
Спринт Гран-при Китая пройдет в субботу, в тот же день состоится квалификация к воскресной гонке.
