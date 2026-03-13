Расселл показал лучшее время в первой практике Гран-при Китая "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
08:55 13.03.2026
Расселл показал лучшее время в первой практике Гран-при Китая "Формулы-1"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первой свободной практике второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 32,741 секунды. Второе время показал партнер Расселла по "Мерседесу" итальянец Кими Антонелли (+0,120). Третий результат у действующего чемпиона британца Ландо Норриса (+0,555) из "Макларена".
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (+1,388) из "Феррари" показал шестое время. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (+1,800) из "Ред Булл" - восьмой.
Позже в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке.
