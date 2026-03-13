Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Большинство (77,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 72,9% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 47,1% опрошенных, не одобряют - 23,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,5% респондентов, 21,2% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,1% россиян назвали "Единую Россию", 10,1% - ЛДПР, 9,5% - партию "Новые люди", 9,3% - КПРФ, 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 8,7% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2-8 марта 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.