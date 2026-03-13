В Петербурге ищут безбилетницу, распылившую перцовку в пассажира автобуса - РИА Новости, 13.03.2026
Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая распылила перцовый газ в лицо пассажиру автобуса при конфликте с кондуктором из-за неоплаченного... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T11:57:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20260304/mvd-2078535325.html
РИА Новости
В Петербурге ищут женщину, распылившую перцовый газ в лицо пассажиру автобуса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая распылила перцовый газ в лицо пассажиру автобуса при конфликте с кондуктором из-за неоплаченного проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению
ведомства, в среду в полицию обратился кондуктор автобуса №196 с сообщением о том, что пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо другого пассажира.
"В автобусе произошел конфликт из-за неоплаты проезда между кондуктором и 47-летним пассажиром, который был со своей 31-летней спутницей. В результате конфликта за кондуктора заступился 39-летний пассажир, после чего безбилетница брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и с места происшествия скрылась", – рассказали в ГУ МВД.
По данным ведомства, спутник женщины был задержан на месте происшествия, а ее в настоящее время ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что пострадавший пассажир, получивший ожог глаз, после оказания медпомощи направлен лечиться дома.