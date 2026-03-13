В Петербурге ищут безбилетницу, распылившую перцовку в пассажира автобуса

"В автобусе произошел конфликт из-за неоплаты проезда между кондуктором и 47-летним пассажиром, который был со своей 31-летней спутницей. В результате конфликта за кондуктора заступился 39-летний пассажир, после чего безбилетница брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и с места происшествия скрылась", – рассказали в ГУ МВД.