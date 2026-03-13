17:21 13.03.2026
Горнолыжник Бугаев рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде
Горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что многие иностранные болельщики на Паралимпийских играх в Италии рады российским спортсменам и поддерживают их. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/bugaev-2080533056.html
https://ria.ru/20260314/paralimpiada-2026-2080333328.html
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев на Паралимпиаде-2026 в Италии
Алексей Бугаев на Паралимпиаде-2026 в Италии
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что многие иностранные болельщики на Паралимпийских играх в Италии рады российским спортсменам и поддерживают их.
В пятницу Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), занял третье место в гигантском слаломе. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. 10 марта россиянин не смог финишировать в слаломе в суперкомбинации.
Бугаев посвятил бронзу Паралимпиады в гигантском слаломе русскому народу
"Многие здесь рады русским, поддерживают. Приятная публика, веселые, шумные, улыбающиеся. Италия - южная страна, и люди здесь счастливые", - сказал Бугаев журналистам.
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
