Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, его соотечественник Филипп Шеббо не смог финишировать.

Оба спортсмена выступают в классе SB-LL1 (дисфункция одной или двух ног). По итогам двух попыток результат Фадеева - 1 минута 10,96 секунды. Его соотечественник Филипп Шеббо в обеих попытках упал и не смог финишировать.