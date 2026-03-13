https://ria.ru/20260313/paralimpiada-2080497341.html
Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпиаде
Российский сноубордист Дмитрий Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, его соотечественник Филипп Шеббо...
2026-03-13T14:50:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
паралимпийские игры
сноуборд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080190009_0:0:3347:1883_1920x0_80_0_0_b3698d705048b152c27020ec792537dc.jpg
https://ria.ru/20260312/fadeev-2080214991.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080190009_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f7418ebbc12e1c2e9d4450ab5ed97146.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, его соотечественник Филипп Шеббо не смог финишировать.
Оба спортсмена выступают в классе SB-LL1 (дисфункция одной или двух ног). По итогам двух попыток результат Фадеева - 1 минута 10,96 секунды. Его соотечественник Филипп Шеббо в обеих попытках упал и не смог финишировать.
Первое место занял американец Ноа Эллиотт (58,94), серебро завоевал японец Даити Огури (59,02), третьим стал американец Майк Шульц (1.00,05).
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.