Кожевников выразил уважение россиянам за успехи на Паралимпиаде

"Я, конечно, слежу за выступлениями наших спортсменов на Паралимпийских играх в Италии. И не стоит удивляться их высоким результатам, поскольку ребята работают в полную силу. К тому же они, видимо, по спортивному злы за предыдущие санкции по отношению к нашей стране. Я поздравляю наших ребят и девушек, они молодцы, от меня им только уважение и почет", - сказал Кожевников.