14:11 13.03.2026 (обновлено: 14:50 13.03.2026)
Кожевников выразил уважение россиянам за успехи на Паралимпиаде
Кожевников выразил уважение россиянам за успехи на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Варвара Ворончихина (Россия), завоевавшая серебряную медаль на XIV зимних Паралимпийских играх
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Успешное выступление спортсменов сборной России на Паралимпийских играх в Италии заслуживает большого уважения, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
Россияне впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, к ним допущены шесть атлетов страны. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые.
"Я, конечно, слежу за выступлениями наших спортсменов на Паралимпийских играх в Италии. И не стоит удивляться их высоким результатам, поскольку ребята работают в полную силу. К тому же они, видимо, по спортивному злы за предыдущие санкции по отношению к нашей стране. Я поздравляю наших ребят и девушек, они молодцы, от меня им только уважение и почет", - сказал Кожевников.
"Мы и до этого, когда нас допускали к участию в соревнованиях в полном составе, побеждали в неофициальном зачете на Паралимпийских играх", - добавил собеседник агентства.
