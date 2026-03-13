Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/pamyatnik-2080534562.html
Памятник Солженицыну во Владивостоке перенесут в другое место
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896886332_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_b059ef223b1f24f2bd0367d4922794a9.jpg
https://ria.ru/20260310/vladivostok-2079721183.html
https://ria.ru/20260303/pamyatniki-2078208149.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896886332_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_72bfaefede99461747b534f2a85d6a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник Солженицыну во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Памятник Солженицыну во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Памятник писателю Александру Солженицыну в центре Владивостока не будут сносить, его, как и планировалось, перенесут в другое место, сообщили РИА Новости в мэрии.
В начале марта агентству рассказали в мэрии, что скульптура не является памятником культурного наследия, её устанавливал не муниципалитет, но со временем памятник перешёл в городскую собственность, и его планировали перенести в сквер "Веры и Надежды" улица Овчинникова, 18.
В задании на выполнение работ на сайте госзакупок указано, что исполнитель должен провести демонтаж скульптуры со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью кратковременного хранения. Также исполнитель доставит скульптуру к месту ее установки, установит гранитную облицовочную плиту, установит скульптуру и благоустроит территорию вокруг.
Изначальная цена работ по переносу составляла превышала 467 тысяч рублей. Выиграл исполнитель, предложивший справиться с этими работами чем вдвое дешевле - за 201 тысячу рублей.
"Да (памятник сносить не будут - ред.), его просто перенесут", - подтвердили агентству в мэрии.
Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Сам писатель побывал в городе в 1994 году, возвращаясь из США, где жил с 1976 года.
В 2023 году житель города Тынды Амурской области подал иск с требованием признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник, так как, по его мнению, Солженицын - спорная фигура в современной России. Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении иска, апелляционная инстанция подтвердила это решение.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала