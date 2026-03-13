Памятник Солженицыну во Владивостоке перенесут в другое место
Памятник писателю Александру Солженицыну в центре Владивостока не будут сносить, его, как и планировалось, перенесут в другое место, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.03.2026
александр солженицын
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Памятник писателю Александру Солженицыну в центре Владивостока не будут сносить, его, как и планировалось, перенесут в другое место, сообщили РИА Новости в мэрии.
В начале марта агентству рассказали в мэрии, что скульптура не является памятником культурного наследия, её устанавливал не муниципалитет, но со временем памятник перешёл в городскую собственность, и его планировали перенести в сквер "Веры и Надежды" улица Овчинникова, 18.
В задании на выполнение работ на сайте госзакупок указано, что исполнитель должен провести демонтаж скульптуры со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью кратковременного хранения. Также исполнитель доставит скульптуру к месту ее установки, установит гранитную облицовочную плиту, установит скульптуру и благоустроит территорию вокруг.
Изначальная цена работ по переносу составляла превышала 467 тысяч рублей. Выиграл исполнитель, предложивший справиться с этими работами чем вдвое дешевле - за 201 тысячу рублей.
"Да (памятник сносить не будут - ред.), его просто перенесут", - подтвердили агентству в мэрии.
был установлен на Корабельной набережной Владивостока
в 2015 году. Сам писатель побывал в городе в 1994 году, возвращаясь из США
, где жил с 1976 года.
В 2023 году житель города Тынды Амурской области
подал иск с требованием признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник, так как, по его мнению, Солженицын - спорная фигура в современной России
. Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении иска, апелляционная инстанция подтвердила это решение.