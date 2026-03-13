Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Латвийцы Камила Крустина и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым на пьедестале почета после церемонии награждения на юниорском чемпионате мира по скелетону в Альтенберге (Германия), сообщает NRA.