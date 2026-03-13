https://ria.ru/20260313/otkaz-2080595588.html
Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ
Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ
Латвийцы Камила Крустина и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым на пьедестале почета после... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T23:21:00+03:00
2026-03-13T23:21:00+03:00
2026-03-13T23:21:00+03:00
спорт
ibsf
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763689790_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_21983d49729c74b16684ff0694bcca65.jpg
https://ria.ru/20260313/paralimpiada-2080538151.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763689790_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2560d8a1762802ae5ec1321680239d20.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ibsf, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, IBSF, Международный олимпийский комитет (МОК)
Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ
Латвийцы отказались от фото с россиянами на юниорском ЧМ по скелетону
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Латвийцы Камила Крустина и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым на пьедестале почета после церемонии награждения на юниорском чемпионате мира по скелетону в Альтенберге (Германия), сообщает NRA.
В пятницу Князева и Зыков показали результат 2 минуты 5,65 секунды и завоевали бронзу. Первыми стали немцы Мари Ангерер и Мартин Буххайм (2.04,75), второе место заняли Крустина и Юмикис (2.05,53).
Как отмечает газета, после исполнения гимна Германии латвийские спортсмены сразу покинули пьедестал почета, чтобы избежать совместной фотографии с россиянами.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF
сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК)
. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.