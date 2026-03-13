https://ria.ru/20260313/otets-2080489489.html
Замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров
Замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров - РИА Новости, 13.03.2026
Замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров
Замерзших отца с четырехлетним сыном в лесу Эвенкии нашли в 50 метрах от охотничьей избушки, сообщили РИА Новости в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:25:00+03:00
2026-03-13T14:25:00+03:00
2026-03-13T14:25:00+03:00
происшествия
красноярский край
республика хакасия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
красноярский край
республика хакасия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, республика хакасия, россия
Происшествия, Красноярский край, Республика Хакасия, Россия
Замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров
РИА Новости: замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров
КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Замерзших отца с четырехлетним сыном в лесу Эвенкии нашли в 50 метрах от охотничьей избушки, сообщили РИА Новости в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
В пятницу региональный главк сообщил, что в 50 километрах от поселка Тура в тайге нашли тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Следователи предполагают, что отец с сыном выехали в охотничью избушку, добрались до неё на снегоходе, после решили доехать до второй избушки, но не смогли, возможно, из-за поломки снегохода, и решили вернуться обратно.
"Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки, куда, вероятнее всего, возвращались", - рассказала собеседница агентства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум лицам).