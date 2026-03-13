Названы самые популярные направления для путешествий с детьми весной

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самыми популярными направлениями для путешествий по России с детьми весной стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, кроме того, в список вошли Калининград, Казань, Сириус и Кисловодск, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок".

Отмечается, что в Москве и Калининграде число бронирований на весенние каникулы увеличилось в два раза, в Санкт-Петербурге - на 39%, в Сочи - на 27%.