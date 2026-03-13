01:07 13.03.2026 (обновлено: 01:32 13.03.2026)
Биометрическая оплата проезда заработала на всех станциях метро Петербурга
Проезд в метро Санкт-Петербурга теперь можно оплатить по биометрии на любой станции, сообщил городской комитет по транспорту. РИА Новости, 13.03.2026
CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Станция метро в Санкт-Петербурге
Станция метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Проезд в метро Санкт-Петербурга теперь можно оплатить по биометрии на любой станции, сообщил городской комитет по транспорту.
"Тестирование оборудования стартовало в ноябре 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что сервис стал по-настоящему доступным для каждого пассажира. С 31 января 2026 года биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций метрополитена. Мы создали альтернативу традиционным способам прохода, делая поездку еще более комфортной и современной", — цитируется заявление начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев.
При этом планируется ввести способ оффлайн-авторизации платежей для повышения стабильности работы турникетов даже при перебоях связи. Кроме того, ожидается, что в будущем пассажиры смогут зайти в личный кабинет для детального контроля всех поездок по биометрии и управления настройками сервиса в режиме онлайн.
Отмечается, что сейчас пассажирам достаточно на секунду задержать взгляд на камере терминала с расстояния 1-1,3 метра. На обработку платежа уходит не более трех секунд. При этом владельцы единой карты петербуржца, привязавшие ее к биометрическим данным, продолжат экономить на проезде за счет льготного тарифа.
Новый способ оплаты открывается при регистрации биометрических данных в приложении "Госуслуги".
Санкт-ПетербургГУП "Петербургский метрополитен"ОбществоТранспорт
 
 
