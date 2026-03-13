https://ria.ru/20260313/oplata-2080368302.html
Биометрическая оплата проезда заработала на всех станциях метро Петербурга
Проезд в метро Санкт-Петербурга теперь можно оплатить по биометрии на любой станции, сообщил городской комитет по транспорту.
2026-03-13T01:07:00+03:00
2026-03-13T01:32:00+03:00
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
общество
транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904024635_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_7828a53b813f42201900cddde7588929.jpg
https://ria.ru/20260226/podmoskove-2076868529.html
https://realty.ria.ru/20260225/razvitie-2076615996.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904024635_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_aa519897f027a09ba8a31eb4c2ac1c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости.
Проезд в метро Санкт-Петербурга теперь можно оплатить по биометрии на любой станции, сообщил городской комитет по транспорту
"Тестирование оборудования стартовало в ноябре 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что сервис стал по-настоящему доступным для каждого пассажира. С 31 января 2026 года биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций метрополитена. Мы создали альтернативу традиционным способам прохода, делая поездку еще более комфортной и современной", — цитируется заявление начальника ГУП "Петербургский метрополитен"
Вадим Арсеньев.
При этом планируется ввести способ оффлайн-авторизации платежей для повышения стабильности работы турникетов даже при перебоях связи. Кроме того, ожидается, что в будущем пассажиры смогут зайти в личный кабинет для детального контроля всех поездок по биометрии и управления настройками сервиса в режиме онлайн.
Отмечается, что сейчас пассажирам достаточно на секунду задержать взгляд на камере терминала с расстояния 1-1,3 метра. На обработку платежа уходит не более трех секунд. При этом владельцы единой карты петербуржца, привязавшие ее к биометрическим данным, продолжат экономить на проезде за счет льготного тарифа.
Новый способ оплаты открывается при регистрации биометрических данных в приложении "Госуслуги".