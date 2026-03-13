05:26 13.03.2026 (обновлено: 08:27 13.03.2026)
Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть
Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть
Снятие американских санкций коснется ста миллионов баррелей нефти из России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.03.2026
Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть

Дмитриев: снятие ограничений США коснется 100 миллионов баррелей нефти из России

Нефтеналивной танкер. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Снятие американских санкций коснется ста миллионов баррелей нефти из России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около ста миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите", — написал он в Telegram-канале.

Дмитриев отметил, что из-за нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение санкций выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части бюрократии в ЕС.
По словам главы РФПИ, американские власти фактически признали, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не может оставаться стабильным.
В ночь на пятницу Минфин США сообщил о разрешении на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.
На прошлой неделе Бессент заявил, что Индия может возобновить поставки, чтобы обеспечить работу НПЗ в Южной Азии. При этом высокопоставленный представитель Нью-Дели подчеркнул, что его страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
