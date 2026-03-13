Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Снятие американских санкций коснется ста миллионов баррелей нефти из России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

« "Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около ста миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите", — написал он в Telegram-канале.

Дмитриев отметил, что из-за нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение санкций выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части бюрократии в ЕС.

По словам главы РФПИ, американские власти фактически признали, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не может оставаться стабильным.

В ночь на пятницу Минфин США сообщил о разрешении на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.

На прошлой неделе Бессент заявил, что Индия может возобновить поставки, чтобы обеспечить работу НПЗ в Южной Азии. При этом высокопоставленный представитель Нью-Дели подчеркнул, что его страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.