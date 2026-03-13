Собянин сообщил о рекордном числе туристов, посетивших Москву в 2025 году

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве туристов - 26,5 миллиона человек, посетивших столицу в прошлом году.

"Москва... побила очередной рекорд - 26,5 миллиона туристов. За всю историю Москвы такого количества туристов не было, несмотря на все сложности, проблемы, которые вы хорошо знаете, тем не менее, Москва все больше и больше принимает гостей", - сказал Собянин на церемонии вручения премий города Москвы в области туризма в пятницу.

Он пояснил, что это важно с точки зрения экономики, продвижения, развития инфраструктуры города.

"Москва это делает потому, что она деловой центр, финансовый центр. Сотни тысяч предприятий зарегистрированы и работают в Москве. Это, конечно, генерирует большой поток делового туризма. Это культурная столица, в которой десятки первоклассных музеев, театров, киноконцертных залов, в которых проводится, огромное количество мероприятий, и привлекают, конечно, людей со всех стран", - отметил мэр.

Собянин добавил, что в Москве также развиваются общественные пространства, идет благоустройство города, проводятся событийные мероприятия, такие как "Зима в Москве", "Лето в Москве" и целый ряд других мероприятий. Мэр подчеркнул, что важно не только привлекать туристов из других стран, но и не забывать о москвичах.

"Я не открою для вас секрет, что лучшие гости, лучшие туристы - это сами москвичи, которые обеспечивают вам 90% ваших доходов в торговле, в общепите, в услугах и так далее. Поэтому очень важно создать такую атмосферу безопасности и комфорта в городе, когда бы москвичи сами активно выходили на улицу, гуляли по нашим бульварам, паркам, приходили к вам. И все это вместе, конечно, создает большую синергию", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в 2025 году индустрия гостеприимства Москвы вновь побила рекорд по основным показателям: турпотоку, объему туристического потребления и вкладу отрасли в бюджет города. В частности, в прошлом году Москву посетило на 500 тысяч больше, чем в рекордном 2024 году. Оборот туристского потребления вырос на 6,5% и превысил 1,8 триллиона рублей. Как отметили в пресс-службе, поступления в бюджет города от индустрии гостеприимства выросли на 6,5% и составили 250 миллиардов рублей. Каждый рубль, напрямую или косвенно вложенный в повышение туристической привлекательности Москвы, приносит в среднем 5 рублей в городской бюджет, уточнили в мэрии.