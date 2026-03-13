Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/moskva-2080507455.html
Собянин сообщил о рекордном числе туристов, посетивших Москву в 2025 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве туристов - 26,5 миллиона человек, посетивших столицу в прошлом году. РИА Новости, 13.03.2026
москва
санкт-петербург
краснодарский край
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071433060_0:239:3132:2001_1920x0_80_0_0_527c30ebcf244425f45cf8650fed34ad.jpg
https://ria.ru/20260312/mishustin-2080239652.html
https://ria.ru/20260312/pogoda-2080301653.html
https://ria.ru/20260209/putin-2073195361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071433060_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4587a42cc3c432db86d108492b3288cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин: рекордные 26,5 млн туристов посетили Москву в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие на Парящем мосту в парке Зарядье
Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве туристов - 26,5 миллиона человек, посетивших столицу в прошлом году.
"Москва... побила очередной рекорд - 26,5 миллиона туристов. За всю историю Москвы такого количества туристов не было, несмотря на все сложности, проблемы, которые вы хорошо знаете, тем не менее, Москва все больше и больше принимает гостей", - сказал Собянин на церемонии вручения премий города Москвы в области туризма в пятницу.
Он пояснил, что это важно с точки зрения экономики, продвижения, развития инфраструктуры города.
"Москва это делает потому, что она деловой центр, финансовый центр. Сотни тысяч предприятий зарегистрированы и работают в Москве. Это, конечно, генерирует большой поток делового туризма. Это культурная столица, в которой десятки первоклассных музеев, театров, киноконцертных залов, в которых проводится, огромное количество мероприятий, и привлекают, конечно, людей со всех стран", - отметил мэр.
Собянин добавил, что в Москве также развиваются общественные пространства, идет благоустройство города, проводятся событийные мероприятия, такие как "Зима в Москве", "Лето в Москве" и целый ряд других мероприятий. Мэр подчеркнул, что важно не только привлекать туристов из других стран, но и не забывать о москвичах.
"Я не открою для вас секрет, что лучшие гости, лучшие туристы - это сами москвичи, которые обеспечивают вам 90% ваших доходов в торговле, в общепите, в услугах и так далее. Поэтому очень важно создать такую атмосферу безопасности и комфорта в городе, когда бы москвичи сами активно выходили на улицу, гуляли по нашим бульварам, паркам, приходили к вам. И все это вместе, конечно, создает большую синергию", - сказал он.
Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в 2025 году индустрия гостеприимства Москвы вновь побила рекорд по основным показателям: турпотоку, объему туристического потребления и вкладу отрасли в бюджет города. В частности, в прошлом году Москву посетило на 500 тысяч больше, чем в рекордном 2024 году. Оборот туристского потребления вырос на 6,5% и превысил 1,8 триллиона рублей. Как отметили в пресс-службе, поступления в бюджет города от индустрии гостеприимства выросли на 6,5% и составили 250 миллиардов рублей. Каждый рубль, напрямую или косвенно вложенный в повышение туристической привлекательности Москвы, приносит в среднем 5 рублей в городской бюджет, уточнили в мэрии.
По сравнению с 2010 годом обороты индустрии и доходы в бюджет города увеличились в восемь раз - с 226 миллиардов и 31 миллиарда, соответственно. В пресс-службе уточнили, что главным драйвером развития отрасли по-прежнему является внутренний туризм. Так, в 2025 году столицу посетило 23,7 миллионов жителей других регионов страны. В топ-10 регионов с наибольшим числом туристических поездок в столицу входят Санкт-Петербург (1,7 миллиона турприбытий), Краснодарский край(1,0 миллиона), Тульская, Владимирская, Нижегородская и Ростовская области - по 0,8 миллиона, Калужская, Саратовская, Тверская области и Республика Татарстан - по 0,7 миллиона.
Помимо этого, растет число и зарубежных туристов, сообщили в мэрии. В частности, в 2025 году в Москве побывало 2,8 миллиона иностранных гостей - на 100 тысяч больше, чем годом ранее, причем общий туристический поток из стран дальнего зарубежья вырос на 16%. В число государств с наибольшим числом туристов входят Китай (473 тысяч туристов), Индия (109 тысяч), Турция (75 тысяч), Вьетнам (42 тысяч), говорится в сообщении.
МоскваСанкт-ПетербургКраснодарский крайСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала