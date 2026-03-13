11:01 13.03.2026
Минтранс планирует увеличить субсидию на речные перевозки пассажиров
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМорской катамаран для перевозки туристов, паломников и жителей Соловецких островов
Морской катамаран для перевозки туристов, паломников и жителей Соловецких островов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минтранс РФ планирует в текущем году увеличить субсидию для российских субъектов в рамках проекта "Речные магистрали", сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Программа "Речные магистрали" - это очень интересный, хороший проект, который реализовывал Виталий Геннадьевич Савельев (бывший министр транспорта, ныне вице-премьер - ред.)… Я в этот проект верю. Мы значительно увеличим субсидию для субъектов на текущий год, плюс немножко требования поднастроили мы в этом году с учетом практики прошлого года. Я думаю, он будет развиваться по Волге прежде всего, но также и Кама, как я сказал, другие реки - будем двигаться", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Как сообщал Минтранс РФ в августе, на 2025 год предусмотрена субсидия в размере 150 миллионов рублей на речные перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам в РФ.
По словам Никитина, туристам очень нравится передвигаться по реке.
"Людям это интересно, люди с удовольствием пользуются пассажирским речным транспортом. И почти 33 тысячи человек вот воспользовались этим проектом в прошлом году. Это Казань, это Верхняя Волга… В этом году мы рассчитываем на рост. Мы рассчитываем, что Средняя Волга дойдет, может быть, Кама. Есть интерес у коллег по Байкалу такие перевозки тоже делать", - отметил Никитин.
Он добавил, что развитие программы зависит от готовности регионов участвовать в проекте, а также создавать инфраструктуру.
"Потому что очень важны причалы, очень важно, куда люди прибывают, как они в этом во всем, так сказать, находятся, и какие впечатления они получают от поездок", - отметил министр.
Как сообщал в начале октября замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай, ведомство ожидает увеличения объема речных перевозок пассажиров к 2030 году до 19 миллионов человек.
Проект "Речные магистрали", запущенный в октябре 2023 года, направлен на возрождение скоростных межрегиональных пассажирских перевозок по российским рекам. Он призван повысить транспортную доступность территорий, разгрузит автомобильные и железные дороги, придаст импульс развитию туризма, будет способствовать созданию новых рабочих мест, обеспечению заказами верфей и промышленности.
