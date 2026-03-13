https://ria.ru/20260313/mfl-2080587591.html
"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в московском дерби в рамках МФЛ
2026-03-13T21:44:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18c34d8a73a75ae00b813b23118ace01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8d1527cd0067500c206c049107287e22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Динамо" и "Спартак" не выявили победителя в московском дерби в рамках второго тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча, прошедшая в Новогорске, завершилась со счетом 1:1. В составе "Динамо" отличился Кирилл Красноход (55-я минута). У "Спартака" мяч забил Данил Макушенко (45).
У команд стало по 4 очка после второго тура.
Результаты других игр дня:
- "Родина" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:4;
- "Рубин" (Казань) - ЦСКА (Москва) - 2:4;
- "Нижний Новгород" - "Локомотив" - 2:5;
- "Ростов" - "Краснодар" - 3:5;
- "Чертаново" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0;
- "Динамо" (Махачкала) - "Факел" - 2:0;
- "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 1:1.