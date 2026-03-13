https://ria.ru/20260313/meteorit-2080420694.html
Ученый рассказал, как часто метеориты падают на Землю
Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:28:00+03:00
земля
персеиды
россия
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172725_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_3d063be47b9ed5aa906169c21a040345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172725_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_7a5fea186aedd4f3942903b7a7fd70b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Фомичев: метеориты падают на Землю каждый месяц
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры интеллектуальных информационных радиофизических систем Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Николай Фомичев.
"Метеориты - это космический мусор, который достигает поверхности Земли
. Если брать всю поверхность Земли, то падение метеорита - вполне рядовое событие. Ежесуточно на поверхность Земли выпадает тонны космической пыли. Обычно они сгорают в атмосфере Земли, и лишь единицы достигают поверхности планеты. Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно", - рассказал Фомичев.
Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев в свою очередь убежден, что частота падений метеоритов напрямую зависит от размера тела.
"Мелкие частицы падают на Землю сотнями в сутки, особенно много бывает во время прохождения планеты через остатки хвоста какой-нибудь кометы. Мы такие явления знаем как метеорные потоки. Например Персеиды
, которые любители астрономии наблюдают 12 августа. Крупные тела падают значительно реже", - рассказал ученый.
Он добавил, что статистика не очень точная, потому что часть падений происходит над океанами, которые занимают 2/3 земной поверхности, и эти падения просто не фиксируются.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
сообщила, что вечером в среду небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России
. Объект видели в Новороссийске
, Ростове
и Анапе
. Уточняется, что его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект, заявили в лаборатории.