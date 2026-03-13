Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 13.03.2026
Ученый рассказал, как часто метеориты падают на Землю
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172725_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_3d063be47b9ed5aa906169c21a040345.jpg
https://ria.ru/20260312/meteorit-2080216938.html
https://ria.ru/20260309/meteorit-2079518152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172725_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_7a5fea186aedd4f3942903b7a7fd70b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Depositphotos.com / egorovartemПадение метеорита
Падение метеорита - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Depositphotos.com / egorovartem
Падение метеорита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры интеллектуальных информационных радиофизических систем Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Николай Фомичев.
"Метеориты - это космический мусор, который достигает поверхности Земли. Если брать всю поверхность Земли, то падение метеорита - вполне рядовое событие. Ежесуточно на поверхность Земли выпадает тонны космической пыли. Обычно они сгорают в атмосфере Земли, и лишь единицы достигают поверхности планеты. Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно", - рассказал Фомичев.
Метеорит над Новороссийском - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
12 марта, 13:53
Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев в свою очередь убежден, что частота падений метеоритов напрямую зависит от размера тела.
"Мелкие частицы падают на Землю сотнями в сутки, особенно много бывает во время прохождения планеты через остатки хвоста какой-нибудь кометы. Мы такие явления знаем как метеорные потоки. Например Персеиды, которые любители астрономии наблюдают 12 августа. Крупные тела падают значительно реже", - рассказал ученый.
Он добавил, что статистика не очень точная, потому что часть падений происходит над океанами, которые занимают 2/3 земной поверхности, и эти падения просто не фиксируются.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что вечером в среду небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. Уточняется, что его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект, заявили в лаборатории.
Метеорит в небе над Нидерландами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ученые рассказали о размере метеорита, сгоревшего над Европой
9 марта, 14:39
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала