14:07 13.03.2026
Лыжник Волков назвал Клебо эталоном подготовки к соревнованиям
Волков: такого подхода к подготовке, как у Клебо, нет ни у одного лыжника в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Волков в интервью РИА Новости рассказал, что 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо является для него эталоном подготовки к соревнованиям, а подход норвежца к тренировкам нужно перенимать.
На Олимпиаде в Италии Клебо выиграл все старты и стал первым участником зимних Игр, завоевавшим шесть золотых медалей на одном турнире. Также норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.
Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше?
"За эти четыре года Клебо очень сильно прибавил именно в тех качествах, которые раньше считались у него слабее. Олимпиада уже не в Пекине, не на большой высоте, а ниже - около тысячи метров. Видно, что он системно к этому подошел. Он увеличивает количество дней на высоте, и заметно, что за счет этого прогрессирует в выносливости", - сказал Волков.
"И на Олимпиаде, если честно, для меня только он визуально выглядел так, будто действительно находится на каком-то особом уровне. Я видел его вживую в спринте, потом смотрел по трансляции. Он выложился только в тех гонках, где нужно было вытянуть из себя вообще все", - отметил лыжник.
Волков добавил, что для него Клебо - это эталон подготовки. "Такого подхода сейчас, мне кажется, нет ни у одного лыжника в мире. Возможно, даже ни у одного спортсмена вообще. И этот подход нужно перенимать", - добавил россиянин.
"Не уверен, что им стыдно": Егор Сорин – о Коростелеве, Большунове и Клебо
