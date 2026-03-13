14:50 13.03.2026 (обновлено: 16:02 13.03.2026)
Белоруссия обсуждает с США комплекс вопросов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с США комплекс вопросов - от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и... РИА Новости, 13.03.2026
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с США комплекс вопросов - от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и санкций.
В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко прокомментировал журналистам содержание белорусско-американской переговорной повестки и подтвердил возможность скорого очередного раунда переговоров, сообщило агентство Белта.
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"
Вчера, 14:26
"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет. И экономические вопросы, и санкции - все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча", - сказал глава государства.
По его словам, на переговорах с США не обсуждаются Россия и Китай. "Я буду вести с ними разговор только с этих позиций. Ничего там под них подстраиваться не будем. Они этого и не требуют. Они поняли, что этого не будет", - добавил президент.
По сообщениям литовских СМИ, специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул 18 марта прибудет в Вильнюс, после чего отправится в Минск.
Участники атаки на Иран не добились своих целей, считает Лукашенко
Вчера, 14:35
 
