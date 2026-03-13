Белоруссия обсуждает с США комплекс вопросов, заявил Лукашенко

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с США комплекс вопросов - от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и санкций.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет. И экономические вопросы, и санкции - все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча", - сказал глава государства.