Лихачев указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе консультаций с делегацией МАГАТЭ указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики ни при каких обстоятельствах, сообщила российская госкорпорация "Росатом".