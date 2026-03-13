Лавров призвал сохранять приверженность принципам МАГАТЭ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Важно сохранять приверженность основным принципам МАГАТЭ и обеспечить всем странам-участницам договора о нераспространении доступ к "благам мирной ядерной энергетики", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, это особенно важно в условиях, когда МАГАТЭ, как и другие многосторонние структуры, занимающиеся вопросами нераспространения, "подвергаются испытаниям в силу попыток наших западных коллег вернуть себе доминирующие позиции всюду в мировой политике".