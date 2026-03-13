Панжинский: Коростелева нельзя отнести к фаворитам марафона даже без Клебо
Российского лыжника Савелия Коростелева нельзя отнести к главным фаворитам в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, даже учитывая отсутствие...
Панжинский: Коростелева нельзя отнести к фаворитам марафона в отсутствие Клебо
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российского лыжника Савелия Коростелева нельзя отнести к главным фаворитам в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, даже учитывая отсутствие 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.
В четверг Клебо упал во время полуфинального забега в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия
). Ему диагностировали легкое сотрясение мозга. Таким образом, он пропустит субботнюю гонку на 50 км свободным стилем в Хольменколлене.
"Даже в отсутствие Клебо к главным фаворитам на медали Савелия не отнесу, потому что там есть норвежцы. Там есть Эйнар Хедегарт, который в отсутствие Клебо будет главным фаворитом в марафоне. Ну и, конечно, Матис Делож, который блистал на Олимпиаде и специально готовился к этому марафону", - сказал Панжинский
По словам собеседника агентства, "для Савелия будет большим успехом, если он поборется за топ-6".
"В коньковых гонках он выступает чуть менее успешно, не так стабильно. Борьба в первой десятке будет хорошим результатом. Тяжелая гонка и тяжелый рельеф в Хольменколлене, поэтому Савелию, который сейчас в хорошей физической форме и хорошо выступает именно на сложном рельефе, это все на руку. У него есть опыт выступления на марафонских гонках, на Олимпиаде он показал, что 50 км для него подходят. Борьба за топ-6 вполне по силам. Но мы любим спорт за его непредсказуемость, надеюсь, что все сложится таким образом, что будет отрыв и Савелий сможет удержаться в нем", - добавил Панжинский.
Коростелев в воскресенье завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира, взяв бронзу в "разделке".