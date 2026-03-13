Кондратьев: более 51 тысячи жителей Кубани получили медпомощь в 2025 году

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 51 тысячи жителей Краснодарского края в прошлом году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Внедрение передовых технологий обеспечивает доступность и высокое качество медуслуг, выполняя тем самым основную задачу нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Обеспечение высокотехнологичной медпомощи в регионе курирует министерство здравоохранения Краснодарского края.

"В прошлом году высокотехнологичную помощь получили больше 51 тысячи жителей края. По сути, это сложнейшие операции с применением робототехники и других современных технологий, которые сегодня проводят в 25 наших клиниках. С начала этого года такое лечение получили уже больше 3 тысяч человек. Чтобы эти технологии работали, мы постоянно обновляем оборудование: только за прошлый год закупили 2,7 тысячи единиц, а современные томографы теперь есть в каждой районной больнице. Всего на здравоохранение в этом году направим свыше 200 миллиардов рублей", – сообщил журналистам Кондратьев.

Он добавил, что это огромные средства, которые должны работать на сохранение и спасение жизней. Губернатор также подчеркнул, что в медицине еще хватает вопросов. Но цель региона – сделать так, чтобы сложная и качественная помощь была доступна каждому жителю, независимо от того, живет он в городе или в небольшом селе.

Кондратьев отметил, что самыми востребованными направлениями остаются сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, онкология и нейрохирургия.

По направлению сердечно-сосудистой хирургии в 2025 году жителям края провели более 15 тысяч высокотехнологичных операций. Свыше 5 тысяч – в офтальмологии, и более 6,5 тысячи – в травматологии. Только в Краевой клинической больнице №1 имени профессора Очаповского ежегодно выполняют 25 тысяч высокотехнологичных операций. Кубанские врачи занимаются исследованиями, внедряют передовые методы диагностики и лечения.