Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
12:36 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/kondratev-2080457228.html
Кондратьев: более 51 тысячи жителей Кубани получили медпомощь в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg
https://ria.ru/20260311/kuban-2079904061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8e8041c0a50b5c6a0bffcfa6076f6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 51 тысячи жителей Краснодарского края в прошлом году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Внедрение передовых технологий обеспечивает доступность и высокое качество медуслуг, выполняя тем самым основную задачу нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Обеспечение высокотехнологичной медпомощи в регионе курирует министерство здравоохранения Краснодарского края.
"В прошлом году высокотехнологичную помощь получили больше 51 тысячи жителей края. По сути, это сложнейшие операции с применением робототехники и других современных технологий, которые сегодня проводят в 25 наших клиниках. С начала этого года такое лечение получили уже больше 3 тысяч человек. Чтобы эти технологии работали, мы постоянно обновляем оборудование: только за прошлый год закупили 2,7 тысячи единиц, а современные томографы теперь есть в каждой районной больнице. Всего на здравоохранение в этом году направим свыше 200 миллиардов рублей", – сообщил журналистам Кондратьев.
Он добавил, что это огромные средства, которые должны работать на сохранение и спасение жизней. Губернатор также подчеркнул, что в медицине еще хватает вопросов. Но цель региона – сделать так, чтобы сложная и качественная помощь была доступна каждому жителю, независимо от того, живет он в городе или в небольшом селе.
Кондратьев отметил, что самыми востребованными направлениями остаются сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, онкология и нейрохирургия.
По направлению сердечно-сосудистой хирургии в 2025 году жителям края провели более 15 тысяч высокотехнологичных операций. Свыше 5 тысяч – в офтальмологии, и более 6,5 тысячи – в травматологии. Только в Краевой клинической больнице №1 имени профессора Очаповского ежегодно выполняют 25 тысяч высокотехнологичных операций. Кубанские врачи занимаются исследованиями, внедряют передовые методы диагностики и лечения.
Все виды высокотехнологичной медицинской помощи также доступны для детей Краснодарского края, ее оказывают в федеральных медицинских организациях и в подведомственных министерству здравоохранения региона. Такое лечение получают до 4 тысяч детей в год.
Врачи в больничной палате - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
По программе "Земский доктор/фельдшер" получили выплаты 5 тыс врачей Кубани
11 марта, 11:32
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевМедицинаБольницы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала