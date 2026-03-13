21:16 13.03.2026
"Ак Барс" всухую обыграл "Сочи" в матче КХЛ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" всухую обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Нэйтан Тодд (12-я минута) и Дмитрий Яшкин (17).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
2 : 0
Сочи
11:27 • Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
16:41 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Степан Фальковский)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Ак Барса" Максим Арефьев отразил все 28 бросков по своим воротам. Он оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и за всю карьеру в КХЛ.
Яшкин забросил 200-ю шайбу в КХЛ. Он стал 16-м хоккеистом, достигшим этой отметки в лиге.
"Ак Барс" (90 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. "Сочи" (44) располагается на последней, 11-й строчке на Западе.
В следующем матче "Сочи" примет хабаровский "Амур" 15 марта, на следующий день "Ак Барс" в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".
