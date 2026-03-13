"Ак Барс" всухую обыграл "Сочи" в матче КХЛ

Яшкин забросил 200-ю шайбу в КХЛ. Он стал 16-м хоккеистом, достигшим этой отметки в лиге.

"Ак Барс" (90 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. "Сочи" (44) располагается на последней, 11-й строчке на Западе.