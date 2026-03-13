"Флорида" выиграла у "Коламбуса", Бобровский стал второй звездой матча

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Флориды" шайбу в основное время матча забросил Сэм Беннетт (42-я минута). Автором победного гола в овертайме стал Сэм Райнхарт (63). У "Коламбуса" отличился Адам Фантилли (34).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и заблокировал два броска. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко дважды бросил в створ ворот. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков применил один силовой прием. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска в створ и заблокировал один бросок.