"Флорида" выиграла у "Коламбуса", Бобровский стал второй звездой матча
04:57 13.03.2026
"Флорида" выиграла у "Коламбуса", Бобровский стал второй звездой матча
Хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Флорида" благодаря 30 сейвам Бобровского выиграла у "Коламбуса" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 марта 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Флорида
2 : 1
Коламбус
41:28 • Сэм Беннетт
(Сэм Райнхарт, Маки Самоскевич)
62:20 • Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачук, Майк Беннинг)
33:01 • Адам Фантилли
(Мэйсон Марчмент)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Флориды" шайбу в основное время матча забросил Сэм Беннетт (42-я минута). Автором победного гола в овертайме стал Сэм Райнхарт (63). У "Коламбуса" отличился Адам Фантилли (34).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и заблокировал два броска. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко дважды бросил в створ ворот. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков применил один силовой прием. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска в створ и заблокировал один бросок.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз", несмотря на дебютный гол российского нападающего Максима Цыплакова за клуб, проиграли "Калгари Флэймз" (4:5), "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Бостон Брюинз" (4:2), "Сент-Луис Блюз" благодаря голу форварда Павла Бучневича и передаче нападающего Алексея Торопченко одолели "Каролину Харрикейнз" (3:1), а "Торонто Мейпл Лифс" выиграли у "Анахайм Дакс" (6:4).
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ
