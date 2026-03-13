https://ria.ru/20260313/khokkey-2080382730.html
"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
детройт ред уингз
никита кучеров
андрей василевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418846_0:86:1080:694_1920x0_80_0_0_e975ab5bc4bff2b29c6ee5d4b99cda89.jpg
https://ria.ru/20260313/khokkey-2080382159.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418846_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5baf274011ef750c5aa7adca1e13a125.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе "Лайтнинг" по дублю оформили Джейк Гюнцель (21-я и 57-я минуты) и Гейдж Гонсалвес (42, 57). У "Детройта" автором гола стал Джей Ти Комфер (48).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Россиянин поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона-2025/26 в НХЛ. Кучеров в 60 матчах чемпионата набрал 106 очков (34 гола и 72 передачи). Кучеров стал четвертым российским игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 1100 очков (391 гол и 709 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Самым результативным игроком из России в НХЛ является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1674 очка), за ним следуют форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (1393) и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров (1179).
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой матча.
"Тампа" одержала вторую победу в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Детройт" потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.