"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
04:48 13.03.2026
"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ
"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T04:48:00+03:00
2026-03-13T04:48:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
детройт ред уингз
никита кучеров
андрей василевский
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, детройт ред уингз, никита кучеров, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Детройт Ред Уингз, Никита Кучеров, Андрей Василевский
"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 1
Детройт
20:49 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Кори Перри)
41:35 • Гаге Гонсалвеш
(Брэйден Пойнт)
56:22 • Гаге Гонсалвеш
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
56:55 • Джейк Гентцель
(Энтони Чирелли)
47:05 • Джей Ти Комфер
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе "Лайтнинг" по дублю оформили Джейк Гюнцель (21-я и 57-я минуты) и Гейдж Гонсалвес (42, 57). У "Детройта" автором гола стал Джей Ти Комфер (48).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Россиянин поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона-2025/26 в НХЛ. Кучеров в 60 матчах чемпионата набрал 106 очков (34 гола и 72 передачи). Кучеров стал четвертым российским игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 1100 очков (391 гол и 709 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Самым результативным игроком из России в НХЛ является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1674 очка), за ним следуют форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (1393) и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров (1179).
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой матча.
"Тампа" одержала вторую победу в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Детройт" потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.
