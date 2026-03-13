"Тампа" обыграла "Детройт", Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе "Лайтнинг" по дублю оформили Джейк Гюнцель (21-я и 57-я минуты) и Гейдж Гонсалвес (42, 57). У "Детройта" автором гола стал Джей Ти Комфер (48).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Россиянин поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона-2025/26 в НХЛ. Кучеров в 60 матчах чемпионата набрал 106 очков (34 гола и 72 передачи). Кучеров стал четвертым российским игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 1100 очков (391 гол и 709 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Самым результативным игроком из России в НХЛ является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1674 очка), за ним следуют форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (1393) и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров (1179).