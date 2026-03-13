Рейтинг@Mail.ru
Чемпион ОИ по хоккею Ларкин пропустит из-за травмы не менее двух недель - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:26 13.03.2026 (обновлено: 00:37 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/khokkey-2080365766.html
Чемпион ОИ по хоккею Ларкин пропустит из-за травмы не менее двух недель
Чемпион ОИ по хоккею Ларкин пропустит из-за травмы не менее двух недель - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Чемпион ОИ по хоккею Ларкин пропустит из-за травмы не менее двух недель
Капитан "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин из-за травмы нижней части тела выбыл из строя как минимум на две недели, сообщается на сайте Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T00:26:00+03:00
2026-03-13T00:37:00+03:00
хоккей
спорт
сша
италия
дилан ларкин
эндрю копп
тодд маклеллан
детройт ред уингз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842081835_0:0:1136:640_1920x0_80_0_0_7bb826f81275fc49a95681d7e406e946.jpg
https://ria.ru/20260312/vezina-2080307832.html
сша
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842081835_53:0:906:640_1920x0_80_0_0_79479a1c535594976935d98ee1c1950a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, италия, дилан ларкин, эндрю копп, тодд маклеллан, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл), капитан
Хоккей, Спорт, США, Италия, Дилан Ларкин, Эндрю Копп, Тодд Маклеллан, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Капитан
Чемпион ОИ по хоккею Ларкин пропустит из-за травмы не менее двух недель

Капитан "Детройт Ред Уингз" Ларкин из-за травмы выбыл из строя на две недели

© Фото : nhl.com/redwingsХоккеист "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин
Хоккеист Детройт Ред Уингз Дилан Ларкин - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : nhl.com/redwings
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Капитан "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин из-за травмы нижней части тела выбыл из строя как минимум на две недели, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вместе с ним на аналогичный срок выбыл американский форвард Эндрю Копп.
"Если с восстановлением все пройдет хорошо, мы надеемся, что они вернутся и за это время не потеряют в физической форме или игровом ритме. Чем дольше длится восстановление, тем дольше приходится восстанавливать скорость, дыхалку и ноги. Мы надеемся, что все ограничится двухнедельным сроком", - заявил главный тренер "Детройта" Тодд Маклеллан.
Ларкину 29 лет, в текущем сезоне нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 очков (28 голов + 27 передач). В феврале Ларкин в составе сборной США завоевал золото зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, набрав 3 очка (2+1) в 6 играх турнира.
Голкипер Тампа-Бэй Лайнинг Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Авторы сайта НХЛ назвали двух россиян фаворитами в борьбе за "Везину"
Вчера, 18:53
 
ХоккейСпортСШАИталияДилан ЛаркинЭндрю КоппТодд МаклелланДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Капитан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала