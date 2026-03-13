https://ria.ru/20260313/khokkey-2080365766.html
Чемпион ОИ по хоккею Ларкин пропустит из-за травмы не менее двух недель
Капитан "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин из-за травмы нижней части тела выбыл из строя как минимум на две недели, сообщается на сайте Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
