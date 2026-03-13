Отношения Израиля и США могут испортиться, заявил эксперт

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ситуации вокруг Ирана может серьезно ухудшить отношения Израиля с США, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.