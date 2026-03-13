Отношения Израиля и США могут испортиться, заявил эксперт - РИА Новости, 13.03.2026
07:22 13.03.2026 (обновлено: 07:24 13.03.2026)
Отношения Израиля и США могут испортиться, заявил эксперт
© AP Photo / Leo Correa
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ситуации вокруг Ирана может серьезно ухудшить отношения Израиля с США, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Нетаньяху является "бедствием, которое обрушилось на Израиль, после Холокоста".
"Вызывающая, агрессивная и беззаконная стратегия Нетаньяху прямо противоречит собственной внешней политике Израиля. После последних событий правительства ряда стран региона, прежде всего Саудовской Аравии, начали дистанцироваться от процесса нормализации отношений, и инициатива "соглашений Авраама" оказалась под серьезным вопросом", - сказал эксперт.
Аналитик считает, что операция против Ирана вызвала сильное недовольство в странах Персидского залива, поскольку, по его мнению, безопасность государств региона оказалась под угрозой в рамках стратегии Израиля по усилению конфронтации между Ираном и арабскими странами. По оценке Озера, это может негативно сказаться на экономических и политических связях Израиля с государствами региона.
Эксперт также отметил, что действия израильского руководства осложнили положение администрации США. По его словам, это привело к росту критики Израиля в американском и европейском обществе и усилило антиизраильские настроения.
По мнению аналитика, нынешняя политика Тель-Авива может стать одним из факторов ухудшения отношений между Израилем и США. Он добавил, что последние события усилили недоверие к Израилю как в мусульманском мире, так и в Европе и США.
