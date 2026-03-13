Жесткие заявления Ирана будут воплощаться в жизнь, уверены в Совфеде

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жесткие заявления нового руководства Ирана будут реально воплощаться в жизнь, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Иран будет мстить за кровь мучеников, погибших в конфликте с США и Израилем.
"Молодой Моджтаба Хаменеи - это "плоть от плоти" КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитных подразделений ВС Ирана - ред.). В корпусе однозначно поддержали его избрание. И, думаю, то, о чем сегодня жестко заявляют в Иране в отношении своих врагов, будет реально воплощаться в жизнь", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
По мнению сенатора, тот факт, что Иран не развалился, - это во многом заслуга КСИР. Джабаров полагает, что такое развитие событий говорит о большой силе корпуса.
"Иран не просто отбивается, он наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке, по авианосцу США "Авраам Линкольн", который в итоге вынужден был уйти из региона", - констатировал политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.