Сборная Ирана сделала заявление после слов Трампа о ее участии в ЧМ-2026
01:15 13.03.2026 (обновлено: 01:16 13.03.2026)
Сборная Ирана сделала заявление после слов Трампа о ее участии в ЧМ-2026
Сборная Ирана сделала заявление после слов Трампа о ее участии в ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу заявила, что никто не вправе убрать ее из участников ЧМ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сборная Ирана по футболу опубликовала заявление, в котором подчеркивает, что никто не вправе исключить команду из числа участников предстоящего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ним подтвердил, что иранская сборная будет принята на территории страны как полноправный участник чемпионата мира. При этом глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж во вторник в интервью иранскому государственному телевидению поставил под вопрос участие мужской команды на турнире, ссылаясь на инцидент с женской сборной во время Кубка Азии в Австралии. Позже министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом текущей геополитической обстановки. Трамп в четверг написал в соцсети Truth Social, что сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира, однако "ее присутствие там неуместно", при этом он выразил обеспокоенность безопасностью команды в случае приезда на соревнования.
«
"Чемпионат мира - это историческое и международное событие, а его руководящий орган - ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Сборная Ирана благодаря своей силе и серии решающих побед, одержанных храбрыми сынами Ирана, стала одной из первых команд, квалифицировавшихся на этот крупный турнир. Разумеется, никто не вправе исключить национальную сборную Ирана из числа участников чемпионата мира; единственная страна, которая может быть исключена, - это та, которая носит лишь титул "хозяина", но при этом неспособна обеспечить безопасность команд - участниц этого глобального события", - говорится в заявлении, опубликованном в сториз на официальной странице сборной Ирана в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, ее матчи должны пройти на американской территории.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
12 марта, 18:49
 
