Назван российский город, где зумеры чаще всего оформляли ипотеку

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Зумеры в 2025 году чаще всего оформляли ипотеку в Новосибирске (20%), при этом больше всего среди зумеров ипотеку оформляли девушки (61%), сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка с ссылкой на данные "СберАналитики".

Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Владивосток и Исследование охватило топ-10 городов России , лидирующих по числу договоров долевого участия. Туда вошли Москва Казань . Исследование проводилось за период 2025 года.

"Основной костяк покупателей - миллениалы, то есть люди 1984-1996 годов рождения. На них приходится 65% всех сделок. Но самые любопытные цифры скрываются на границах половозрастного профиля заемщиков. В Новосибирске каждый пятый заемщик - зумер (1997–2010 года рождения), тогда как в Москве их доля минимальна и составляет всего 8%. Интересно, что в самой молодой группе покупателей заметно преобладают женщины (61%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "противоположный полюс" - поколение Х (1967-1983 года рождения). Представители этого поколения составляют основу спроса в Москве (27%), Владивостоке и Санкт-Петербурге (по 23%).

Средний ежемесячный платеж по ипотеке составил 33,6 тысячи рублей. Выше всего он в Москве - 59 тысяч рублей в месяц, а меньше всего в Ростове-на-Дону (27,2 тысячи рублей).