Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 13.03.2026 (обновлено: 08:16 13.03.2026)
Назван российский город, где зумеры чаще всего оформляли ипотеку
Зумеры в 2025 году чаще всего оформляли ипотеку в Новосибирске (20%), при этом больше всего среди зумеров ипотеку оформляли девушки (61%), сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3147370c456c387176e2612f61aea1be.jpg
https://realty.ria.ru/20260129/domklik-2070936967.html
https://realty.ria.ru/20250627/zumery-2025854333.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dd629a07271714ac715e23a5c95dd3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МоскваНовосибирскСанкт-ПетербургСбербанк РоссииРоссияОбщество
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Зумеры в 2025 году чаще всего оформляли ипотеку в Новосибирске (20%), при этом больше всего среди зумеров ипотеку оформляли девушки (61%), сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка с ссылкой на данные "СберАналитики".
Исследование охватило топ-10 городов России, лидирующих по числу договоров долевого участия. Туда вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Владивосток и Казань. Исследование проводилось за период 2025 года.
"Основной костяк покупателей - миллениалы, то есть люди 1984-1996 годов рождения. На них приходится 65% всех сделок. Но самые любопытные цифры скрываются на границах половозрастного профиля заемщиков. В Новосибирске каждый пятый заемщик - зумер (1997–2010 года рождения), тогда как в Москве их доля минимальна и составляет всего 8%. Интересно, что в самой молодой группе покупателей заметно преобладают женщины (61%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "противоположный полюс" - поколение Х (1967-1983 года рождения). Представители этого поколения составляют основу спроса в Москве (27%), Владивостоке и Санкт-Петербурге (по 23%).
Средний ежемесячный платеж по ипотеке составил 33,6 тысячи рублей. Выше всего он в Москве - 59 тысяч рублей в месяц, а меньше всего в Ростове-на-Дону (27,2 тысячи рублей).
Исследование показало, что гендерная структура заемщиков различается в зависимости от уровня дохода. В группе с доходом 200–500 тысяч рублей большинство составляют мужчины. В сегменте с доходом выше 500 тысяч рублей в семи из десяти городов доля женщин выше. Отмечается, что рекорд поставил Краснодар: там заемщиц с доходом более 500 тысяч рублей в 2,3 раза больше, чем мужчин.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала