Гросси прокомментировал конференцию по нераспространению в Москве

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о содержательном обмене мнениями с российскими и международными экспертами на конференции по нераспространению в Москве.
"На Московской конференции по нераспространению 2026 года у меня состоялся содержательный обмен мнениями с международными и российскими экспертами по ряду наиболее острых современных вызовов и миссии Международного агентства по атомной энергии по обеспечению ядерной безопасности, физической защиты и нераспространения во всем мире. Благодарю за приглашение выступить на этом важном мероприятии", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
В пятницу в Москве прошли межведомственные консультации между делегациями России и МАГАТЭ. Делегацию РФ возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ - гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Днем ранее Лихачев и Гросси в ходе личной встречи в российской столице обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире.