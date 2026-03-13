Гросси отметил важность контактов МАГАТЭ с Минобороны России

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что контакты с Минобороны РФ очень важны для агентства, учитывая, что ЗАЭС находится в зоне военных действий.

"Контакты с ними для нас очень важны. Мы работаем в ЗАЭС, которая находится в зоне боевых действий", - сказал он журналистам.