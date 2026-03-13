В Госдуму внесли проект об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), создающейся для борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов, следует из ее базы данных.

Документ подготовлен в рамках реализации плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики. Он определяет основы правового регулирования и функционирования СПОТ, оператором которой будет Федеральная налоговая служба России

Казахстан, Армения и Киргизия. Цель законопроекта – обеспечение прозрачного и эффективного регулирования ввоза товаров из стран ЕАЭС , повышение налоговой дисциплины и предотвращение нелегального оборота продукции, пояснял ранее Минфин . Помимо России в ЕАЭС входят Белоруссия

До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения.

Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта.

CПOT не будет распространяться на валюту и валютные ценности, ценные бумаги, дорожные чеки, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары, перемещаемые физлицами для домашних и семейных нужд, и товары, перемещаемые трубопроводным транспортом. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые через Россию транзитом между территориями других государств - членов ЕАЭС, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере порядка 16,566 миллиарда рублей на период 2026-2028 годов. При этом дополнительные поступления в федеральный бюджет от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ могут составить от 50 миллиардов рублей в 2026 году, 100 миллиардов рублей в 2027 году и до 150 миллиардов рублей в год начиная с 2028 года.