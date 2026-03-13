Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/gosduma-2080589157.html
В Госдуму внесли проект об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), создающейся для борьбы с... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кабмин внес в ГД законопроект об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), создающейся для борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов, следует из ее базы данных.
Документ подготовлен в рамках реализации плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики. Он определяет основы правового регулирования и функционирования СПОТ, оператором которой будет Федеральная налоговая служба России.
Цель законопроекта – обеспечение прозрачного и эффективного регулирования ввоза товаров из стран ЕАЭС, повышение налоговой дисциплины и предотвращение нелегального оборота продукции, пояснял ранее Минфин. Помимо России в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения.
Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта.
CПOT не будет распространяться на валюту и валютные ценности, ценные бумаги, дорожные чеки, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары, перемещаемые физлицами для домашних и семейных нужд, и товары, перемещаемые трубопроводным транспортом. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые через Россию транзитом между территориями других государств - членов ЕАЭС, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере порядка 16,566 миллиарда рублей на период 2026-2028 годов. При этом дополнительные поступления в федеральный бюджет от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ могут составить от 50 миллиардов рублей в 2026 году, 100 миллиардов рублей в 2027 году и до 150 миллиардов рублей в год начиная с 2028 года.
Правительство также внесло в Госдуму законопроект, вносящий сопутствующие изменения в Налоговый кодекс в части регулирования порядка уплаты НДС и акцизов при импорте товаров из ЕАЭС. Так, при ввозе товаров с оформлением в СПОТ обязанность по уплате налога будет считаться исполненной в части суммы внесенного обеспечительного платежа. Также регулируется ситуация, когда ввоз товаров, на которые оформлен документ о предстоящей поставке, не состоялся или состоялся частично.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала