В Госдуму внесли проект об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), создающейся для борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов, следует из ее базы данных.
Документ подготовлен в рамках реализации плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики. Он определяет основы правового регулирования и функционирования СПОТ, оператором которой будет Федеральная налоговая служба России.
До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения.
Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта.
CПOT не будет распространяться на валюту и валютные ценности, ценные бумаги, дорожные чеки, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары, перемещаемые физлицами для домашних и семейных нужд, и товары, перемещаемые трубопроводным транспортом. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые через Россию транзитом между территориями других государств - членов ЕАЭС, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере порядка 16,566 миллиарда рублей на период 2026-2028 годов. При этом дополнительные поступления в федеральный бюджет от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ могут составить от 50 миллиардов рублей в 2026 году, 100 миллиардов рублей в 2027 году и до 150 миллиардов рублей в год начиная с 2028 года.
Правительство также внесло в Госдуму законопроект, вносящий сопутствующие изменения в Налоговый кодекс в части регулирования порядка уплаты НДС и акцизов при импорте товаров из ЕАЭС. Так, при ввозе товаров с оформлением в СПОТ обязанность по уплате налога будет считаться исполненной в части суммы внесенного обеспечительного платежа. Также регулируется ситуация, когда ввоз товаров, на которые оформлен документ о предстоящей поставке, не состоялся или состоялся частично.