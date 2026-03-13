17:45 13.03.2026 (обновлено: 17:46 13.03.2026)
Гонду избежал дисквалификации за удаление в матче с "Динамо"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к нападающему московского ЦСКА Лусиано Гонду за удаление в матче со столичным "Динамо", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА в воскресенье дома проиграл "Динамо" (1:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. Как ранее сообщили РИА Новости в армейском клубе, в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) было направлено обращение из-за удаления в дерби. Также Григорьянц в среду сообщил РИА Новости, что ЦСКА попросил КДК РФС рассмотреть отмену удаления Гонду.
"У нас было удаление футболиста Лусиано из московского ЦСКА за серьезное нарушение правил игры. В заседании принял участие футболист Лусиано, а также руководитель юридического отдела ЦСКА Хабаров. Мы рассмотрели заявление футболиста Лусиано, в котором он сообщил, что связался с игроком "Динамо" Осипенко, с которым у него был конфликт на поле. Он принес извинения, Осипенко эти извинения принял. Между ними был контакт в форме SMS и телефонного разговора", - сказал глава КДК РФС.
"Мы посмотрели видео, оценили все действия Лусиано. Надо отметить, что ЦСКА направлял заявление об отмене красной карточки. В установленном порядке КДК обратился в ЭСК РФС с просьбой дать заключение. ЭСК дала заключение, что Лусиано был удален правильно, поэтому КДК не имел оснований для отмены красной карточки. Однако, исследовав все материалы и обстоятельства, КДК принял решение не применять к Лусиано дополнительной дисквалификации", - заявил Григорьянц.
Нападающий Краснодара Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы
ФутболСпортАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)Лусиано ГондуМаксим ОсипенкоПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо Москва
 
