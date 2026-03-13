Гонду избежал дисквалификации за удаление в матче с "Динамо"

"У нас было удаление футболиста Лусиано из московского ЦСКА за серьезное нарушение правил игры. В заседании принял участие футболист Лусиано, а также руководитель юридического отдела ЦСКА Хабаров. Мы рассмотрели заявление футболиста Лусиано, в котором он сообщил, что связался с игроком "Динамо" Осипенко, с которым у него был конфликт на поле. Он принес извинения, Осипенко эти извинения принял. Между ними был контакт в форме SMS и телефонного разговора", - сказал глава КДК РФС.