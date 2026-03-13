ФСБ задержала двух россиян, собиравших для Киева данные о военных объектах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Задержаны двое россиян, которые по заданию украинской разведки собирали данные о военных объектах и частях в Московской, Тульской, Тверской областях, сообщила ФСБ России.

"По заданию кураторов осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей", — говорится в сообщении ФСБ.