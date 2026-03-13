В Петербурге началась регистрация СМИ на освещение ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Началась регистрация представителей СМИ и блогосферы на ХХIХ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил Фонд "Росконгресс".
"С 13 марта по 20 апреля 2026 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на ХХIХ Петербургский международный экономический форум", - говорится в сообщении.
Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте forumspb.com в разделе "СМИ".
ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Организатор – Фонд "Росконгресс".